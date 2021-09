Concert d’anthologie sur Arte – Quand Nina Simone défonçait Montreux En 1976, la diva tétanise le festival lors d’une session désormais historique. En intégralité sur Arte. Cécile Lecoultre

Seule captation de ses cinq concerts au Montreux Jazz Festival, la performance de Nina Simone en 1976. Courtesy of Mercury Studios

Ce soir de 1976, pour les dix ans du Festival de jazz de Montreux, Nina Simone alterne moues goguenardes de diva volcanique et sourires enfantins de gamine capricieuse. La géante (1933-2003) introduite par Claude Nobs vient d’annoncer que depuis 1968, elle ne participait plus d’ordinaire à ce genre de «barnum», et qu’elle espérait vraiment transporter le public «dans une dimension supérieure». Acquis, chevelu et assis, celui-ci applaudit avec politesse.

La star ne se privera pas de reprocher à l’assistance son «embarrassante torpeur». Mais Nina Simone savoure aussi la totale liberté offerte par Claude Nobs. Comme elle le conte, l’Afro-américaine, malgré ses batailles avec le staff, n’a pas obtenu de danseuses aux torses peints en blanc avec des perles collées «ici et là» mais son show rompt avec les normes. Elle commence en concertiste classique «Little Girl Blue» et finira sur un vaudou des plus organiques.

Les cinq concerts viennent d’être édités par le Montreux Jazz Festival et le label BMG.

La diffusion sur Arte en intégralité de ces images donne la mesure de ces virevoltes. Pour mémoire, un extrait de ce concert d’anthologie, «I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free», a comptabilisé sur Facebook plus de 15 millions de vues. L’enregistrement digitalisé de la performance vient d’ailleurs d’être édité par le Montreux Jazz Festival et le label BMG, à partir des vieilles bandes une ou deux pouces tirées des archives de Claude Nobs. Reste que la captation visuelle de ses exploits de 1976, la seule qui existe sur cinq concerts montreusiens, propulse encore dans une autre dimension.

Boudeuse, moqueuse, provocante… Tout Nina Simone en 1 h 12. DR

«David, David Bowie, tu es là?» Soudain, Nina Simone lâche son piano et interpelle la salle dans l’espoir de voir son vieil ami. Pas là. La dame en profite pour signaler à ce public trop sage qu’il ne faut pas essayer de l’embobiner. «Je ne suis pas un de vos clowns! Je suis l’une de vous… je connais vos petits secrets. Ah! Cette quiétude en Suisse.»

«C’est si triste mais c’est ce que vous attendiez, non?» Nina Simone à Montreux en 1976

Puis elle lance le grand morceau de bravoure, «Stars», en appelle aux mannes de Janis Joplin et Billie Holiday. «C’est si triste mais c’est ce que vous attendiez, non?» Elle enchaîne sur «Feelings», mâche la guimauve avec une grimace lippue, puis tonne: «Quelle honte d’avoir écrit une chanson pareille!» Et de hurler d’un rire satanique avant de vous défoncer le cœur. Elle avait prévenu.

