Course de montagne – Quand Maude Mathys courait Sierre-Zinal en 5h07 L’athlète d’Ollon et Kilian Jornet ont été battus samedi par des coureurs du Kenya. L’occasion de raconter des petites histoires sur la course. Pierre-Alain Schlosser

Des crampes ont empêché Maude Mathys de conserver ses chances de remporter un quatrième succès consécutif. KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD



À Sierre-Zinal, le patron s’appelle Vincent Theytaz. Et le directeur de la course anniviarde aime soigner l’accueil. À l’arrivée, il attend les amateurs et les traite comme des pros. Ainsi, après des heures d’efforts, il les félicite avec un bravo et une tape dans la main. Sympa! «Certains coureurs se déplacent parfois de loin. La moindre des choses c’est de leur sourire et d’être là pour eux. C’est l’esprit de notre course», glisse l’organisateur.

Comme Maude Mathys, Kilian Jornet a été handicapé par des crampes. KEYSTONE



Samedi, la hiérarchie a été bousculée. Kilian Jornet (9 fois vainqueur, 5e cette année) et Maude Mathys (lauréate des trois dernières éditions) ont été battus. Les vainqueurs venus du Kenya ont su profiter des soucis de santé des deux recordmans de l’épreuve, perclus de crampes. Ainsi, l’Espagnol a terminé 2’ 48” derrière Mark Kangogo (2 h 27’ 31”) et la Broyarde (2e) à 30 secondes d’Esther Chesang (2 h 52’ 01”). «Après deux heures de course, j’ai senti le manque d’entraînement en course à pied dû à mes problèmes de tendon d’Achille, raconte la Vaudoise. Et les jambes commençaient à ne plus «voler». Puis, les crampes sont apparues. Il y a un peu de déception, néanmoins je réussis un bon chrono.»

«Il y a un peu de déception, néanmoins je réussis un bon chrono.» Maude Mathys, 2e à 30 secondes

Un très bon chrono, même. Pour l’anecdote, Maude Mathys s’est remémoré sa première participation à Sierre-Zinal. Lorsqu’elle ne dominait pas encore sa discipline. «Je m’en souviendrai toujours, rigole-t-elle. J’avais mis 5 h 07’.» Que de progression depuis, pour la championne qui a réussi 2 h 49’ en 2019 et même 2 h 46’ l’an dernier (chrono non homologué car le parcours empruntait le parcours de St-Antoine et non celui des pros).

Pour sa première course de montagne, Mark Kangogo, déjà 2 e de la Course de l’Escalade 2021, a réussi un coup de génie dans le val d’Anniviers. KEYSTONE



Autre histoire, celle des Lebœuf, coureurs bien connus en Suisse romande. François (qui vaut 2 h 20’ sur marathon) a terminé 2’ 40” avant son épouse Theres. «On aurait presque pu courir ensemble, rigole l’enseignant. Je perds trop de temps à la première montée (ndlr: 1300 m de dénivelé sur environ 7 km). Comme je participe à beaucoup de courses sur route, je ne m’entraîne pas assez dans cet exercice.»

Esther Chesang a construit son succès lors de la première montée sur Ponchette. Elle a ensuite géré son avance sur Maude Mathys. KEYSTONE

Le cœur de Simone

Troisième en 2018, Simone Troxler n’a pas réussi d’exploit cette année. Étudiante en médecine, l’athlète de Chardonne a passé une série d’examens jusqu’à jeudi. Dur d’assurer un temps dans ces conditions. Mais elle a fini la course heureuse. «J’ai le sourire à l’arrivée car je suis contente de faire ce que j’aime. Pourtant, la course ne s’est pas bien passée. J’étais beaucoup trop fatiguée mentalement. Une fois que j’ai remarqué que je n’y arriverais pas, je me suis dit qu’il faisait beau, que j’étais à Sierre-Zinal et que j’avais la chance d’avoir un dossard. D’autres athlètes sont blessés et n’ont pas la chance d’être là, alors j’ai couru pour eux.» Comment mieux illustrer le slogan de Sierre-Zinal «Le cœur avant le chrono»?



Les drapeaux et les supporters gruériens ont encouragé Rémi Bonnet, finalement 9 e , samedi. KEYSTONE

