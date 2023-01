Mode – Quand Louis Vuitton joue les pointillistes La maison de luxe s’associe avec l’artiste japonaise Yayoi Kusama pour créer tout une collection de prêt-à-porter. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Sac Louis Vuitton Neverfull MM Monogram et bottines en cuir noir ornées du motif Painted Dots. LOUIS VUITTON/DR

Le duo ne date pas d’hier. Il a pris corps en 2006, lorsque Marc Jacobs, alors directeur artistique de Louis Vuitton, a proposé à Yayoi Kusama de collaborer avec lui. C’est ainsi que l’artiste japonaise apposa pour la première fois ses célèbres pois sur un sac de la maison, un Ellipse Bag. En 2012, elle réitère, en intervenant sur toute une collection capsule de prêt-à-porter femme et en décorant plusieurs boutiques Louis Vuitton dans le monde.

Aujourd’hui, la voilà de retour, avec un terrain de jeu élargi, puisqu’il investit tant l’univers féminin que masculin. Il y a là du prêt-à-porter, des sacs, des chaussures, des accessoires, des bagages et même des parfums. La première partie du projet fut lancée le 1er janvier en Chine et au Japon, et le 6 janvier dans le reste du monde. La seconde suivra à la fin du mois de mars.

Sac Alma BB en cuir rouge empreinte Monogram avec impression Infinity Dots. LOUIS VUITTON/DR

Pour autant, ce n’est pas la première fois que Louis Vuitton s’entoure d’artistes. La chose remonte à près d’un siècle, lorsque Gaston-Louis Vuitton, petit-fils du fondateur, a commencé à commander des vitrines et des œuvres pour ses magasins à divers artistes. Depuis 1988, de grands noms se sont succédé: Sol LeWitt, Richard Prince, Takashi Murakami, Jeff Koons…

Artiste incomprise

Hypnotique et coloré, l’art avant-gardiste de Kusama a de quoi dérouter. C’est que son histoire est atypique. Née en 1929 à Matsumoto au Japon, en tant que benjamine d’une fratrie de quatre enfants, elle a grandi au sein d’une famille ayant fait fortune dans la gestion de pépinières et le commerce de graines. Ce qui aurait pu être un privilège si elle n’avait évolué dans l’incompréhension totale.

Opposés à ce que leur fille embrasse une carrière artistique, ses parents – et en particulier sa mère – ont tout fait pour l’en éloigner. Dans le Japon de l’époque, être femme artiste était extrêmement rare. Et c’est sans compter ces études d’art dont la rigidité du système a fini par l’en dégoûter. C’est aux États-Unis que la Japonaise trouvera le salut.

Sneaker LV Archlight en cuir rehaussé de Painted Dots. LOUIS VUITTON/DR

Ce qui ne l’a pas empêché d’exposer dès ses 16 ans. Désormais âgée de 93 ans, Kusama peint et dessine depuis ses dix ans. Même lorsqu’elle fut mobilisée pour l’effort de guerre suite à l’attaque de Pearl Harbor par les Japonais en 1941 et forcée de confectionner des parachutes et des uniformes militaires, elle n’a jamais cessé de s’adonner à sa passion.

Fillette, elle passait des heures à retranscrire les fleurs qui poussaient dans les champs familiaux. Ce qui, en réalité, faisait aussi office d’échappatoire. Elle était victime d’hallucinations. Le phénomène avait débuté au cours de sa dixième année justement, après avoir contemplé la nappe de la table décorée de petites fleurs rouges. Elle eut soudain l’impression que toute la pièce, y compris son corps et l’univers étaient recouverts de ce motif. Depuis, ces taches, devenues des pois, sont omniprésentes dans son art. C’est une obsession qu’elle revendique comme telle.

Face à l’infini

Ce sont précisément ces pois, symboles d’infinis pour l’artiste, qui constituent la base de cette nouvelle collaboration. Un premier aperçu en a été donné en mai, à San Diego, lors du défilé Louis Vuitton Cruise 2023. Et pas une intervention n’a échappé à sa supervision. Chaque coup de pinceau devait répondre à un positionnement bien précis. Car il s’agit là d’une retranscription directe de la main de Kusama à travers une technique complexe de sérigraphie et d’impression en relief sur du cuir ou une toile enduite iconique.

Sac Capucines MM en cuir taurillon noir avec imprimé Psychedelic Flowers. LOUIS VUITTON/DR

Tantôt colorés, en mode bicolore ou multicolore, tantôt déclinés en un dégradé de gris, les motifs dialoguent ainsi de façon ludique avec le Monogram Louis Vuitton. On y retrouve surtout les «Painted Dots» et les «Infinity Dots», le motif le plus reconnaissable de l’artiste et le plus obsessionnel aussi. Au fil de certaines chaussures, il va jusqu’à proliférer sous les semelles. Il existe même une poupée «Vivienne» en version Kusama, avec ses cheveux rouges.

Quant aux «Psychedelic Flowers», impossible de passer outre. Encore une obsession. Ici, la beauté de l’éphémère contraste avec le sens de l’éternel et de l’infini. Idem pour ses fameuses citrouilles que l’on retrouve çà et là, ornant l’anse d’un sac ou le centre d’un foulard de soie.

Poupée Vivienne en bois de cerisier, cuir et résine à motif Infinity Dots. LOUIS VUITTON/DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.