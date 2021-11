Musique classique – Quand l’OSR se mue en joyeuse bande d’amateurs La formation a ouvert ses pupitres à de dizaines de dilettantes éclairés, qui se produiront en concert mercredi sous la baguette de Philippe Béran. Plongée dans les coulisses. Rocco Zacheo

Le chef d’orchestre Philippe Béran en répétition au Victoria Hall avec les musiciens de l’Orchestre de la Suisse romande et ses invités de tous bords. IRINA POPA

Il a les allures d’un orchestre universel. C’est ainsi du moins que se définit le chef Philippe Béran dans sa loge, manches de chemise retroussées, le visage marqué par la fatigue après une répétition menée sur des rythmes conquérants. Et il est vrai que, vue depuis les contrebas de la scène du Victoria Hall, la petite armada qui forme les rangs de l’Orchestre de la Suisse romande a un aspect particulièrement bariolé et présente des traits qu’on ne lui reconnaît pas entièrement. Entre les pupitres, on croise un enfant de 10 ans, dont la tête dépasse à peine son violoncelle, mais aussi une dame au grand âge – 82 ans, nous dira-t-on plus tard – archet à la main, courbée sur le même instrument à cordes. Partout ailleurs, en balayant du regard les pupitres, d’autres infiltrés se dévoilent avec leurs profils étonnants: un mathématicien de 45 ans et une écolière de 12; un fonctionnaire international de 59 ans employé au CERN et un juriste en entreprise de 35.