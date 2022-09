Championnats de Suisse à Genève – Quand l’open water suisse vient mettre le feu au lac Onze ans après le titre mondial de Swann Oberson, la natation helvétique se cherche un champion ou une championne. À l’occasion des championnats nationaux, ce sport exigeant tente de sortir la tête de l’eau. Christian Maillard

La relève de l’open water sera bien présente ce samedi à Genève-Plage avec les meilleurs talents de Natation Sportive Genève. LAURENT GUIRAUD

Si dans les bassins européens et mondiaux, les athlètes suisses «barbotent» depuis quelques années en plein bonheur, ce n’est plus le cas de la natation en eau libre qui peine à surfer sur la vague du succès et plonger sur des médailles.