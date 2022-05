Malaise dans le tennis – Quand l’ombre de Wimbledon plane sur Roland-Garros Le conflit entre le tournoi londonien et les instances du tennis met les joueurs dans une position inconfortable, sur fond de soucis matériels et de divergences philosophiques. Simon Meier Paris

Le Centre Court de Wimbledon n’aura jamais autant été dans les esprits du côté de Roland-Garros. Pas pour de bonnes raisons. AFP

A l’origine, il y a cette enclume: la guerre en Ukraine. Ensuite, il y a deux marteaux qui se tapent dessus. Coincés au milieu, il y a les joueuses et les joueurs, empruntés, lésés. Suite à la récente décision de Wimbledon, qui a interdit l’accès à son tournoi aux athlètes russes et biélorusses, l’ATP et la WTA, organes du tennis masculin et féminin, ont décrété vendredi passéqu’aucun point ne serait distribué à Londres. Une mesure de rétorsion envers les organisateurs anglais, coupables aux yeux des instances d’avoir rompu «l’équité entre joueurs». Depuis, le conflit semble dans l’impasse. Interrogés sans relâche sur un sujet qui les touche de très près et les dépasse de bien loin, les champions marchent sur des œufs.