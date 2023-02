Marketing horloger – Quand l’horlogerie fond sur le foot américain Les marques horlogères n’hésitent plus à s’associer aux grands noms du sport roi aux États-Unis. Une stratégie qui en dit long sur l’importance prise par le marché outre-Atlantique. Frédéric Thomasset

Trevor Lawrence, le quarterback des Jacksonville Jaguars et ambassadeur Breitling. BREITLING

Tom Brady, Aaron Rodgers, Trevor Lawrence… Vous connaissez? Mis à part le premier cité peut-être – on parle tout de même d’un GOAT – difficile d’élever les trois gaillards au rang de célébrités en Suisse. Pour le commun des Romands, le football américain reste un sport de niche et de passionnés et même les meilleurs des quarterbacks ne feraient pas forcément de bons ambassadeurs horlogers. Dès lors, comment expliquer qu’en l’espace de quelques années IWC – Tom Brady –, Zenith – Aaron Rodgers – et Breitling – Trevor Lawrence – aient tour à tour cédé aux sirènes de la NFL? Nous avons décidé de sonder les principaux intéressés.