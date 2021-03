Hospitalisations sociales – Quand l’hôpital devient un foyer pour enfants en détresse Ils ne sont pas malades, mais ils sont hospitalisés pour des troubles du comportement ou parce que leur famille est en crise. Une solution décriée. Laurence Bézaguet

La doctoresse Madeleine Mirabaud, responsable des hospitalisations sociales (à gauche) et Denise Girard Pichoud, infirmière responsable d’équipe de soins. LUCIEN FORTUNATI

Chaque année, des centaines d’enfants sont placés dans des foyers pour des problèmes psychiques ou de comportement. Ou parce que leur milieu familial traverse une situation de crise ou qu’ils doivent être protégés lorsque leur vie est en danger. Or, avec la pénurie actuelle de places dans les structures adaptées – dont des familles d’accueil également – ces mineurs doivent parfois séjourner aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). On parle alors d’hospitalisations sociales. Une solution décriée. «L’hôpital n’est pas un lieu de vie adéquat pour des enfants non malades»: médecins, éducateurs, élus politiques, tous s’accordent à dénoncer l’hospitalisation de ces jeunes, certes en détresse, mais ne souffrant d’aucune pathologie médicale à proprement parler.