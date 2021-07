Notre histoire – Quand les Vaudois accusaient Genève de faire monter le niveau du Léman De 1720 à 1884, le conflit autour de la hauteur des eaux du lac pourrit les relations valdo-genevoises. Gilles Simond

Au centre de l’image, vue côté Rhône, la machine hydraulique de Genèveau XIXe siècle. La gravure (vers 1885, d’après un modèle de 1837) montre comment différents obstacles, comme des claies pour la pêche, encombrent le lit du Rhône. Bibliothèque de Genève

Le nom de «leur» lac – Léman ou de Genève – n’est pas le seul sujet de controverse historique traditionnel entre Vaudois et Genevois. La question du niveau de ses eaux a été, de 1720 à 1884, au centre d’interminables plaintes, brouilles, railleries, contestations, jalousies et rognes, qui ne sont sans doute pas pour rien dans les dissentiments quasi ataviques entre habitants du Pays de Vaud et gens de Piogre, de nos jours encore. Examinons l’affaire.

En 1720, la traditionnelle crue de fin d’été du lac est plus forte que d’habitude. Les sujets bernois de Vevey comme de Morges ont les pieds dans l’eau, et ça ne leur plaît pas. Leurs plaintes remontent jusqu’à Berne. Les coupables sont tout désignés. «Les installations édifiées par les Genevois à la sortie du lac empêchent l’eau de s’écouler librement», affirment en substance les riverains.