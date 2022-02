Histoire et conquête spatiale – Quand les Soviétiques aspiraient à la vie éternelle

Comme Jeff Bezos aujourd’hui, les cosmistes russes rêvaient d’immortalité et de conquête spatiale. Michel Eltchaninoff raconte leur folle odyssée.

Histoire et conquête spatiale

Jamais une start-up n’avait été si richement dotée à sa naissance: 3 milliards de dollars. Lancée le 19 janvier, Altos Labs dispose de moyens à la mesure de ses ambitions prométhéennes: ralentir, voire inverser, le processus de vieillissement des cellules, traiter la vieillesse comme une maladie qu’on pourrait guérir un jour. Le projet est notamment financé par le multimilliardaire Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et détenteur de la plus grosse fortune de la planète en 2021, selon le magazine économique «Forbes».

En juillet, le même Jeff Bezos s’était envolé à bord de la fusée New Shepard pour une brève escapade autour de la Terre, qui a été une première pour le tourisme suborbital: il y avait parmi les quatre passagers un client payant dont le billet avait coûté plusieurs millions de dollars. Le vol a été réalisé par la société spatiale Blue Origin, que Jeff Bezos a créée en 2000. Voulant conquérir à la fois l’espace et la vie éternelle, l’entrepreneur illustre l’esprit démiurgique qui règne chez les milliardaires de la tech. L’ambition humaine se projette à ses limites extrêmes: l’immortalité et l’infini du cosmos.