Sexe, drogue et coups de latte – Quand les Rolling Stones collaient des bleus à leurs copines En 1976, le «plus grand groupe de rock» commettait son ultime provocation, une dernière «leçon de morale» analysée par François Salaün dans un petit livre critique comme il se doit, illustré par Lulu la Nantaise. Fabrice Gottraux

Illustration tirée du livre «Satisfucktion. Les Rolling Stones, une leçon de morale», par François Salaün et Lulu la Nantaise. LULU LA NANTAISE

Sexe, drogue… et coups de latte. Selon l’auteur français François Salaün, fin connaisseur des Rolling Stones, ce fut, en 1976, l’ultime provocation de Mick Jagger et sa bande. Pour la campagne de promotion de l’album «Black and Blue», le «plus grand groupe de rock» affichait une femme en sous-vêtements, ligotée, couverte de bleus. Avec la phrase «I’m black and blue from the Rolling Stones. And I love it». En français: «Je me suis fait tabasser par les Stones et j’adore ça.» Choquant à l’époque, mais sans doute pas autant qu’aujourd’hui.

Les faux bleus, expliquera Mick, déjà millionnaire, il les aurait collés lui-même sur le modèle, Anita Russell. Dernier scandale. Qui concluait une décennie de frasques médiatisées par le manager Andrew Loog Oldham. Dans les années 1960, les Stones se devaient d’être les méchants, à qui «personne ne confierait sa fille», etc. Et la drogue et le sexe, en guise de marqueurs sociétaux en rupture avec les mœurs conservatrices de l’après-guerre.

Un livre bref et enlevé

Que n’a-t-on raconté sur le train de vie des Stones qui mérite encore d’être exposé? D’allure discrète, élégant avec les belles illustrations en aplats de couleurs de Lulu la Nantaise, «Satisfucktion», sous-titré «Les Rolling Stones, une leçon de morale», aux Presses de la Cité, a l’avantage de la brièveté et le style enlevé.

On est étonné que personne, par le passé, n’ait commis pareil jeu de mots. C’est chose faite, avec ce qu’il faut de regard critique sur les grands épisodes dissolus du groupe anglais. Des cheveux longs de la bande adolescente au salut nazi de Brian Jones en concert à Berlin, lequel manquait, souvent, de discernement. Le même Brian qui, rappelle le livre, cognait sur ses copines, pour de vrai cette fois. En représailles, un roadie lui aurait cassé la gueule, propre en ordre.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.