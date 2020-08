La pandémie, ou plus exactement le confinement qui l’a accompagnée, a été propice au développement de théories plus ou moins fumeuses sur les causes profondes du chaos économique que le monde est en train de vivre. S’il fallait en résumer l’essentiel, on dirait qu’elles dénoncent, comme coupable absolu, le capitalisme et son bras armé, le marché. En gros, l’efficacité de cette forme d’organisation des échanges, difficilement contestable en regard des autres (le troc, l’économie du don, la planification centralisée), tiendrait surtout du miroir aux alouettes, en ce qu’elle détruirait pour un profit immédiat les écosystèmes qui seuls assurent, si on prend soin de les préserver, la survie de l’humanité à long terme.

Dans la foulée, on condamne comme non avenues, c’est-à-dire parfaitement inutiles, toutes les tentatives de correction des déséquilibres (sous-emploi, chômage, pertes de production, etc.) engendrés par la crise sanitaire. Le monde est perdu s’il ne rompt pas définitivement, au lieu de simplement en colmater les brèches, avec un système fondamentalement égoïste et pervers.

Cette vision catastrophiste des choses, véhiculée par les collapsologues de diverses écoles, est relayée à un niveau moins apocalyptique, mais tout aussi définitif dans ses conclusions, par des philosophes ayant revêtu l’habit de vrais docteurs en économie. Exemple parmi beaucoup d’autres de ce genre de discours, la diffusion il y a quelques jours, sur les ondes de France Inter, d’un entretien avec le philosophe français Pierre Charbonnier («Pour essayer de réfléchir à ce qui nous arrive et pourquoi nous devons changer le cours de l’anthropocène», annonçait le producteur de l’émission).

L’erreur originelle – conceptualisée par Marx mais repérée déjà par des penseurs libéraux britanniques (Adam Smith au XVIIIe siècle, Stuart Mill) – tiendrait tout entière dans la notion de propriété, propriété privée des moyens de production dans la phraséologie marxiste, propriété tout court dans l’acception plus moderne des anticapitalistes d’aujourd’hui.

Sans propriété pourtant, il est difficile d’imaginer l’accumulation de richesses à laquelle aspire la quasi-totalité des populations de la planète. Que cette accumulation soit inégalement répartie ne fait aucun doute, et c’est bien pour cela que le point central de la régulation du marché est la défense du principe de la libre concurrence, ou si l’on préfère, la lutte contre les ententes cartellaires et, plus déterminée encore, l’interdiction des situations de monopole. Toutes les inégalités ne découlent pas de l’existence de barrières à l’entrée du marché; elles naissent aussi de l’accès mal réparti à l’information au sens large (d’où, par exemple, la pénalisation de ce qu’en Bourse on appelle l’utilisation d’informations privilégiées, constitutive du délit dit d’initié). Mais imaginer que la décroissance, c’est-à-dire au bout du compte la destruction progressive du stock de capital, soit la seule manière d’assurer la perpétuation de l’espèce humaine, est à la fois simpliste et suicidaire. Simpliste, car c’est négliger que la croissance, au sens économique du terme, évolue au fur et à mesure de l’évolution des besoins et des attentes: elle devient «durable», «qualitative», faite toujours moins de marchandises et toujours plus de services. Et suicidaire, car rien ne conduit, mieux que la paupérisation, aux guerres et par leur truchement à l’extinction des espèces.

Marian Stepczynski Afficher plus ©Pierre Albouy

Fusszeile