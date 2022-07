Marie avait attendu la date de son accouchement comme le premier jour du reste de sa vie. Celle qui avait toujours rêvé d’être mère s’apprêtait à mettre au monde son premier enfant, un garçon. Comme il est de coutume, elle et son mari avaient dressé la liste de leurs prénoms favoris avec, en tête de file, le prénom Maxandre, signifiant en latin «le plus grand».

Mais à seulement trois mois de l’accouchement, son mari émet des doutes: «Trop original», trop «plouc». À la place, il opte pour Valentin: un prénom plus simple, plus commun.

Pour Marie, c’est la douche froide. La future maman déteste ce choix, mais cède par amour. Elle se dit d’abord qu’elle va s’y faire, qu’elle va réussir à le chérir. Mais quelques semaines après la naissance, elle nourrit une profonde déception. Un regret, qui prend la forme d’un mal-être dressé comme un mur entre elle et son enfant. «J’étais si déçue et contrariée, j’avais honte de son prénom qui ne me correspondait en rien. Cela me pourrit la vie encore aujourd’hui, car j’ai l’impression de ne pas réussir à l’aimer pleinement», explique celle qui a fêté en juin le neuvième anniversaire de son fils.