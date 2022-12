Animations de l’Avent – Quand les légendes sautent dans le tram Le tram du Père Noël accueille les enfants et leurs parents désireux d’écouter deux conteuses, Elena Michel et Odile Fournier ce soir-là. Pascale Zimmermann Corpataux

Elena Michel raconte aux bambins fascinés l’histoire de Rose et Blanche dans le tram du Père Noël. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Assis en rang d’oignons sur deux luges Davos en bois poli par l’usage, les minots ne bougent pas une oreille. C’est bientôt Noël, et il s’agit de se tenir à carreau si l’on veut recevoir son lot de cadeaux. «Avez-vous été sages cette année, les enfants? clame de sa grosse voix un vieux monsieur débonnaire, barbe blanche et houppelande cramoisi, puisant de la main dans sa hotte pour en extraire des friandises. «Ouiiiiiiiiii!» crie la petite bande, une douzaine de bambins entre 4 et 10 ans.