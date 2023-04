Nouveaux modèles – Quand les horlogers indépendants font le pari de la communauté Les réseaux sociaux, le crowdfunding ou les clubs de collectionneurs et de passionnés deviennent incontournables pour les entrepreneurs décidés à lancer leur marque de montres. Frédéric Thomasset

Thomas Baillod (chemise blanche) avec l’un des «afluendor» de sa marque, un vrai client qui achète sa montre et partage sa passion. PASCALCRELIER.COM

En visite à La Chaux-de-Fonds ce jour-là, Thomas Baillod, fondateur de BA111OD, partage ses futurs projets avec quelques privilégiés. Dans l’atelier partenaire d’Olivier Mory, ils sont cinq à observer tour à tour les premiers développements du chapitre Delta lancé par la marque en décembre. «Des parrains», peut-on lire sur le compte LinkedIn de l’entrepreneur. Des clients aussi. Mais également des investisseurs ou encore des membres de la communauté BA111OD. Avec Thomas Baillod, on ne sait plus très bien d’ailleurs. Dans la stratégie qui est la sienne, tout se croise et se mélange. Il appelle ça le «we-commerce», nous parlerons de modèle communautaire.