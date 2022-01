Exposition à la Villa Bernasconi – Quand les histoires pour enfants s’échappent de leur livre Treize illustratrices et illustrateurs exposent dessins originaux, fresques ou bestiaires en carton pour raconter le processus de fabrication des albums jeunesse. Irène Languin

Raphaël Kolly, «Une lumière dans la forêt». RAPHAËL KOLLY

Dans l’escalier, une limace de mer, un pigeon et un phacochère en carton se baladent sur le mur. Abritant chouettes et écureuils, un arbre gigantesque recouvre façon vitrail les fenêtres de la véranda, tandis que sur le palier du 2e étage, une bibliothèque accueille grimoires, amulettes et potions de sorcière. C’est à une aventure à travers les univers colorés et les personnages aussi drolatiques qu’émouvants des livres pour enfants que convie «Bolo Klub» à la Villa Bernasconi.