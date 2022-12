Qatar 2022 – Quand les grands esprits transcendent les petites équipes Les surprises sont nombreuses lors de cette Coupe du monde au Qatar. Leur dénominateur commun? Une solidarité sans faille. Simon Meier - Doha

Craig Goodwin, buteur contre la France, et ses coéquipiers incarnent à la perfection le remarquable état d’esprit et la solidarité qui animent l’Australie au Qatar. KEYSTONE

Peut-on rêver d’une accession aux 8es de finale lorsque son avant-centre évolue en 2e division japonaise et qu’on possède une défense aux couleurs de Dundee United et Heart of Midlothian? L’Australie, qui défiera l’Argentine ce samedi, a prouvé que oui. Peut-on franchir le même cap avec une charnière centrale qui lutte contre la relégation en Serie A (Jakub Kiwior à La Spezia) et même en Serie B italienne (Kamil Glik avec Benevento)? Tout à fait, la Pologne, qui devra contenir la France de Kylian Mbappé dimanche, l’a démontré. Est-il envisageable de battre deux récents champions du monde pour s’inviter dans le cercle des seize meilleures équipes de la planète grâce à un sauveur venu du Fortuna Düsseldorf (2e Bundesliga)? Bien sûr, puisque le Japon l’a fait.