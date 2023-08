Petite histoire de nos lieux de détente (5/5) – Quand les Genevois apprenaient à nager aux Bains des Pâquis Ce sont des sites où l’on aime se retrouver en été. Connaissez-vous tous les épisodes de leur passé? Cathy Macherel

Les Bains des Pâquis vers 1890-1900. Ce sont des cabines en bois, surmontées d’un toit en fer. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

C’est l’un des plus beaux lieux pour se baigner à Genève. Vue à 360 degrés sur la ville, et avec l’impression de toucher le Jet d’eau. Forcément, puisqu’on est au milieu de la rade. On les fréquente en été comme en hiver.

On ne va pas refaire ici l’histoire des Bains des Pâquis, celle de son évolution architecturale ou encore celle du sauvetage de cette utopie urbaine, mille fois racontée. Mais souvenons-nous qu’à leurs débuts, bien avant de devenir un lieu de détente, ces bains ont d’abord servi des buts hygiénistes.

Les Bains des Pâquis de nos jours, un succès populaire à toutes les saisons. LAURENT GUIRAUD

À la fin du XIXe siècle, on vient au lac ou au Rhône avant tout pour se laver et apprendre à nager. À la Coulouvrenière, les Bains du Rhône jouent ce rôle depuis 1838, tandis que des cours de natation sont donnés en été aux Pâquis, des bains équipés de quelques planches assemblées sur pilotis, depuis 1872.

Cours de natation réclamés

Dans les journaux, il y a débat quant à la question de savoir si le Département de l’instruction publique doit favoriser davantage la fréquentation des bains à Genève: en août 1899, on suggère dans la «Tribune de Genève» que les cours de gymnastique devraient être remplacés par les cours de natation aux beaux jours. «L’idée est bonne, mais moins facile à mettre en pratique», écrit un lecteur, peut-être membre de l’administration. «Conduire les enfants aux bains prend plus de temps qu’une leçon ordinaire. […] Néanmoins, le Département de l’instruction publique et les fonctionnaires ne sont pas tout à fait indifférents à cet exercice dont la valeur hygiénique est indiscutable, n’envisagerait-on que la propreté pour nos élèves. Dès que la belle saison commence, toutes les occasions sont saisies pour encourager les enfants à se rendre aux bains. Des classes gardiennes les ont fréquentés très régulièrement pendant les vacances. Les Bains du Rhône sont ouverts chaque jour de trois à quatre heures pour nos écoliers primaires munis de cartes données par le département, et des fonctionnaires surveillants s’y trouvent. Signalons enfin une nouveauté encourageante: un premier petit cours de natation pour les jeunes filles de l’école de Malagnou, ces jours derniers, aux Bains des Pâquis.»

En 1890, date à laquelle on construit le barrage des Forces motrices pour réguler le débit du fleuve, les Bains du Rhône doivent déménager en amont du pont de la Machine, et le besoin d’améliorer les aménagements des Bains des Pâquis se fait sentir. Un crédit de 30’000 francs est voté, et les lieux, dotés de baraques en bois surmontées de toits en zinc, sont inaugurés en juin 1890. «Le nouvel établissement municipal sera fort bien aménagé – sans luxe mais avec un confort très suffisant: des crochets pour les hommes, des cabines pour les dames. C’est de la galanterie municipale», commente la «Tribune de Genève».

Les Bains des Pâquis sont reconstruits en béton en 1932. Lors de leur inauguration, il y a foule. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Une galanterie dont les femmes ne se satisferont pas longtemps. En 1907, alors qu’elles ne bénéficient pas du même temps de baignade que les hommes, elles réclament un coin à elles, et obtiennent gain de cause: un bain plus petit est créé pour 36’000 francs, rappelle une récente étude de la Conservation du patrimoine architectural*. Il faudra attendre 1932 pour voir les Bains se doter d’une structure en béton sur pieux, laquelle a scellé jusqu’à nos jours leur succès populaire.

* «Les Bains et la Jetée des Pâquis – Quai du Mont-Blanc 28», Marcellin Barthassat, Pauline Nerfin, Ville de Genève, Conservation du patrimoine architectural, étude historique, état des lieux et usages, août 2022.

