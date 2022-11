Collaboration – Quand les étudiants de la HEAD dessinent la TdG Seize jeunes illustratrices, illustrateurs et bédéastes ont envahi les locaux de votre journal durant une semaine. Mission (réussie): illustrer un cahier entier. Retrouvez le résultat de ce formidable chantier graphique. Jérôme Estebe

La une du journal griffée par Laura Abate Stepanova, étudiante à la HEAD. Laura Abate Stepanova

Cela pourrait devenir la plus chouette des habitudes. Comme l’an passé, une escouade d’étudiantes et étudiants de la Haute école d’art et de design de Genève se sont installés une semaine durant dans la rédaction de la Tribune. But de la manœuvre: un cahier du journal entièrement dessiné par leur soin. Une douzaine d’articles aux thèmes variés, illustrés avec minutie, fraîcheur et malice. On vous laisse découvrir – ou redécouvrir – en quelques clics le résultat de cette exaltante collaboration.

