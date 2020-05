Société solidaire – Quand les enfants dessinent un merci aux soignants L’opération a commencé le 12 mai et devrait durer près d’un mois. Des petits recueils illustrés sont remis à ceux qui ont agi dans l’ombre durant la pandémie. D. E.

Giulia, 8 ans. Sara, 4 ans. Maiwen, 8 ans. 1 / 6

C’est un livret qu’on tient bien en mains et qui fait chaud au cœur. À l’initiative de l’association Culture et loisirs (lire notre article du 12 mai), les premiers exemplaires ont été distribués à l’orée de la mi-mai et on les écoule par centaines, comme des douceurs, au fil des jours. Comme il y en a 12’000, l’opération devrait se poursuivre au moins jusqu’au 8 juin. La douceur au sens figuré se double d’un sens propre, puisque leur diffusion s’accompagne de cupcakes. Côté pâtisserie, l’association s’est alliée avec les ateliers de Serge Labrousse pour offrir ce petit gâteau rond moelleux et coloré, venu d’outre-Atlantique. À savoir enfin qu’en vue d’ajouter un zeste de motivation, l’invitation à dessiner a pris la forme d’un concours par catégorie d’âge. L’occasion de remercier ceux qui disent merci.

Tous les dessins sur jadooore.ch/concours-de-dessin