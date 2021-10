Feux sabotés, panneau abattu – Quand les énervés de la route attaquent La signalisation dissuasive installée à la frontière sud du canton a été vandalisée à deux reprises. Une interdiction installée à la place De-Grenus a aussi subi des dommages, involontaires dans un cas au moins. Marc Moulin

À la place De-Grenus, un panneau s’est fait corriger (à gauche). À Sézegnin, quelqu’un s’est passé les nerfs sur un feu (à droite). DR

L’image a fait le buzz sur les réseaux à la mi-septembre. Tout neuf, un feu dissuasif – censé soulager le village de Sézegnin des flots de trafic pendulaire subis chaque matin – gisait démantelé au sol. Après une dizaine de jours d’activité seulement, la contrainte avait déjà aiguisé la nervosité d’un quidam.

Après des années de plaintes des communes du sud du canton, ce type de signalisation a été mis en place aux petites douanes de Certoux, Soral II, Chancy II et Sézegnin, et programmé de façon à réduire le trafic de 20% entre 6 h et 8 h 30 du matin. Selon l’Office cantonal des transports (OCT), l’incident n’est pas resté isolé. Quelqu’un a dérobé plus tard la batterie alimentant le feu chancynois, sur la route menant à Valleiry (F). La remise en état des installations est évaluée à 5800 francs, à la charge du contribuable.