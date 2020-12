Parlement fédéral – Quand les élus s’en tamponnent des règles anti-Covid Les parlementaires se font vertement critiquer pour leurs manifestations festives et musicales. Arthur Grosjean

Alors que les fanfares sont interdites, les élus s’accordent quelques privilèges pour fêter l’un des leurs au Conseil des États. (KEYSTONE/Alessandro Della Valle) keystone-sda.ch

«Faites ce que je dis et pas ce que je fais.» L’adage est connu. Et il s’applique parfaitement à la rentrée parlementaire des élus fédéraux réunis en session à Berne. Pour fêter son accession à la présidence du Conseil des États, Alex Kuprecht (UDC/SZ) a fait venir un groupe folklorique de son canton de Schwytz pour jouer au sein de la Chambre haute un intermède musical.

En temps normal, pas de problème. Avec le Covid, il est cependant assez étonnant de voir les musiciens s’en donner à cœur joie et souffler à qui mieux mieux dans deux saxophones sopranos au milieu d’une quarantaine d’élus. Alors même que la Suisse bride ses fanfares et ses chorales pour éviter les contaminations via les aérosols.