Sortie en famille à Genève – Quand les bulles font la fête, Anières pétille La 3e édition du festival de bande dessinée Arvélac a lieu ce week-end dans la petite commune de la rive gauche. Xavier Lafargue

L’affiche réalisée par Maurane Mazars pour cette 3 e édition d’Arvélac festival BD, qui aura lieu à Anières. DR

Une pléiade de dessinateurs – y compris de presse –, scénaristes et illustrateurs se donneront rendez-vous sur la rive gauche ce week-end. Plus précisément à la salle communale d’Anières, où se déroulera la 3e édition du Arvélac Festival BD. La galerie d’Anières, elle, accueillera dans le même temps une exposition de dessins et de planches originales signés Jérôme Phalippou.

De leur côté, les élèves de l’école primaire d’Anières composeront la fresque qui ornera la salle communale, à l’occasion d’un projet de découverte du dessin bien particulier de bande dessinée, animé par le dessinateur Hervé Laidebeur.

Bandes dessinées pour tous

Cette année, les organisateurs ont décidé de mettre les femmes à l’honneur. C’est d’ailleurs Maurane Mazars, une Toulonnaise formée à la HEAD (Haute École d’art et de design – Genève) qui a signé l’affiche officielle. Une petite dizaine d’autres autrices l’accompagneront, ainsi qu’une bonne vingtaine d’auteurs. On retrouvera parmi eux, notamment, le dessinateur de presse de la «Tribune de Genève», Gérald Herrmann.

«Nous faisons la promotion de la bande dessinée et du dessin en général, mais aussi des albums Jeunesse.» Pierre Lingjaerde, président de l’association Arvélac Festival BD

«Nous faisons la promotion de la bande dessinée et du dessin en général, mais aussi des albums Jeunesse», souligne Pierre Lingjaerde, président de l’association Arvélac Festival BD, organisatrice de la manifestation. «Ce week-end à Anières, enfants et adultes pourront donc trouver leur bonheur.»

Un bon moment à passer avec des professionnels. En plus, l’entrée est gratuite, alors il serait dommage de s’en priver. Et si le temps le permet, pourquoi ne pas aller se promener dans les environs? Les hauts d’Anières se trouvent par exemple sur le parcours de la balade viticole «Entre Arve et lac». Le coup d’œil sur le Léman et la chaîne du Jura y est magistral.

