Fête de la musique – Quand les Binches Boys massacrent Dutronc, la bonne humeur coule à flots Des choses et d’autres aperçues et même entendues à la Fête de la musique. Où il était question de punk, de danse, de pop, de soul, de blues et même de classique, mais de très loin. Fabrice Gottraux

Genève, samedi 24 juin 2023, 32 e Fête de la musique. Les Binches Boys sur la scène Bastions Crypte. MAGALI GIRARDIN

Il faut manger de tout, insistaient père et mère. Pour une santé éclatante, faites également de l’exercice. Gravir et redescendre les pavés de la Vieille-Ville maintient en forme. Et si, en plus, le son est correct, alors le week-end n’a pas été perdu. Père et mère auraient pu ajouter: il faut écouter de tout, car il n’y a pas de mauvaise musique, seulement de mauvais musiciens.

La Fête de la musique est un grand lit dans lequel batifolent toutes les catégories. Des professionnels aux amateurs, des écoliers aux vétérans. Bilan des courses, 595 propositions pour nourrir cette 32e édition du 23 au 25 juin. Qui peut se vanter d’avoir tout vu? Personne, a priori.

Céline Dion d’opéra

On a eu les partitions savantes, le savoir-faire qui va avec. Époustouflant brass band de la Haute École de musique, l’ensemble Red Flag Brass Machine, trompettes, trombones et chant virtuoses, premiers de classe quel que soit le répertoire. Et hop! Emballé, c’est pesé. «All By Myself», d’Eric Carmen, façon Céline Dion d’opéra, vibrant hommage à la pop culture par les étudiants en classique, monstre de précision éclaboussant les façades de la Cour du 14.

On a eu le rock, bien sûr. De loin, sur la Treille, on dirait Téléphone. De près, on reconnaît l’héritage de Bruce Springsteen, bandana sur le front pour le leader, bras musculeux sous le marcel. «Cette chanson parlera à tout le monde. Car vous êtes sauvages!» Feel Heep, ses reprises costaudes, sans la Fête de la musique, on ne les aurait sans doute jamais entendus. Feel Heep a l’honnêteté du rock sans chichi comme passeport pour l’éternité.

Ambiance punk avec les Binches Boys samedi 24 juin sur la scène Bastions Crypte. MAGALI GIRARDIN

Est-ce la même passion qui anime l’Écho du Signal? Comme une accalmie sur la scène des Réformateurs, le crépuscule estival s’accorde brièvement sur le délicat bourdonnement des accordéons schwytzois, imperturbables face à la foule rendue à son assiette. À la Fête de la musique, les mélomanes sont des gloutons, et les gloutons pas nécessairement mélomanes.

Enfin, on a vu la danse. Devant Saint-Pierre, au centre de la cour, la situation s’avère idéale. Pour y voir en tout cas. Le praticable au ras du sol offre un panorama sans concurrence sur les chorégraphies nombreuses et variées, du solo évoquant le flamenco, étonnant Yuta Ishikawa dans l’une des «Shadowpieces» de Cindy Van Acker, aux groupes d’élèves du CMPDT, adolescentes en formation. Seul hic, quand le soleil cogne, la scène chauffe et les pieds brûlent.

Samedi 24 juin, Fête de la musique, scène de la danse Cour Saint-Pierre, avec la Compagnie Synergie. MAGALI GIRARDIN

Sur le bitume nu cette fois, on croise un balafon, une kora, plus loin un monsieur sud-américain jouant de la zampoña, la flûte de Pan des Andes. Hors programme, organisé à la sauvette. C’est là tout ce qui rappelle l’objectif initial de la Fête de la musique telle qu’instituée en 1982 par Jack Lang, alors ministre français de la Culture.

«Faites de la musique!» qu’il disait. Et n’oubliez pas le rap. Grande soirée «old school» à la promenade Saint-Antoine, au souvenir des années 90. Une réussite. Au registre des styles en vogue, voir aussi comment la soul a pris du galon, chez les jeunes chanteuses essentiellement, sans doute inspirées par les vedettes internationales dont l’industrie du streaming se goinfre abondamment.

Fête de la musique, 32 e édition, scène Bastions Réformateurs samedi 24 juin 2023. Sur scène, le groupe de zouk Sa Kail. MAGALI GIRARDIN

On a entendu les notes subtiles du santour à l’Observatoire, ballades d’Iran par Arman Rashidi et son ensemble amène. Constaté que le klezmer avait migré de la terrasse Agrippa-d’Aubigné vers la promenade du Pin, où l’on joue également le blues, tel ce guitariste virtuose chantant avec le même grain cassé que feu Gary Moore.

Était-ce écrit? La balade s’achève à la Crypte, zone incontournable à l’arrière des Bastions. Parce qu’elle sent la bière et la sueur. Parce qu’il y a les Binches Boys en concert. Binches Boys, comme les Beach Boys. Issue des Vaches Laitières, fameux groupe punk du bout du lac, la formation balance des reprises enlevées, «Il est cinq heures, Paris s’éveille» de Dutronc, «Surf in USA» des Beach Boys, afin d’honorer son nom de scène.

À la Crypte, on se sent un peu au Hellfest. Un couple arbore les t-shirts du grand festival français dédié au rock extrême. Un monsieur à crête rote de plaisir. En général, l’audience porte le noir. Les Binches Boys, qui savent comment charmer leurs ouailles, ont fait des frais pour s’habiller, exhibant de superbes chemises à fleurs et bobs apprêtés. À eux le mot de la fin: «Merci, de bleu!»

