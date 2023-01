Parcours à travers Genève – Quand les arts s’exhibent dans les vitrines Durant trois mois, Art au centre mue arcades et devantures vides de la ville en espaces d’exposition pour accueillir les œuvres d’une vingtaine de plasticiens. Irène Languin

«Les yeux libres» de Vidya Gastaldon vous observent intensément dans une arcade de Confédération Centre. THOMAS MAISONNASSE

Peintes au creux d’assiettes et de plats anciens, une quarantaine de paires de prunelles toutes rondes fixent le passant à travers une vitrine de Confédération Centre. On dirait que cette vaisselle de grand-mère, dépareillée et chinée aux puces, a soudain pris vie par la grâce de regards intenses et un peu stupéfaits. On doit cette collection de quinquets à l’artiste franco-suisse Vidya Gastaldon, coutumière du détournement d’objets. Intitulée «Les yeux libres», l’œuvre de celle qui enseigne à la HEAD (Haute École d’art et de design de Genève) pousse à considérer les choses d’un œil neuf.