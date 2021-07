Reportage gourmand – Quand les Américains découvrent les délices du chocolat genevois Une agence touristique spécialisée organisait samedi un tour pour les amateurs de cacao. Sophie Simon

Ce samedi matin, une dizaine d’Américains avaient rendez-vous avec Noa pour un parcours sur les traces de l’histoire mêlée du canton et de ses douceurs, pour quelque 90 francs par adulte. IRINA POPA

«Sous Calvin, le chocolat était le seul plaisir autorisé, car il était considéré comme une médication.» Le réformateur avait, semble-t-il, fort heureusement gardé le sens des priorités. Genève a conservé la tradition de ce produit de luxe et la guide Noa Thiele se charge de la transmettre lors des Chocolate Flavours Tours. La création récente de cette visite guidée améliore la situation du chocolat sur la scène touristique, dont il a longtemps été le parent pauvre.

Ce samedi matin, une dizaine d’Américains avaient rendez-vous avec Noa pour un parcours sur les traces de l’histoire mêlée du canton et de ses douceurs, pour quelque 90 francs par adulte. Maji, venue de La Nouvelle-Orléans, nous explique qu’un tour axé sur le chocolat lui semble être la «meilleure façon de découvrir une ville», ce en quoi nous ne la détromperons pas. Lillian, originaire de Virginie, s’étonne quant à elle qu’on lui demande la raison de sa présence: «Je suis à Genève, mon but, c’est de manger du chocolat tous les jours!» Son vœu sera exaucé à bien meilleure fréquence les trois heures suivantes. Le premier stop, chez Ladurée, est étonnant à plusieurs titres: la maison est française et non pas suisse, on la range plus volontiers dans la case de l’industrie agro-alimentaire que de l’artisanat, et elle est plus connue pour ses macarons que ses chocolats…