Amélioration des performances – Quand le yoga vient en aide aux hockeyeurs

Il y a ceux qui cherchent l’équilibre sur une planche de 20 cm de large, à 10 mètres du sol, pour vaincre la peur du vide. D’autres qui répètent toujours les mêmes gestes avant un match pour se rassurer avant de plonger dans leur bulle. Il y a enfin ces exercices de sophrologie qui permettent à l’athlète d’évacuer cette satanée pression.

Dans une salle de la patinoire des Vernets, assis, les yeux fermés, les hockeyeurs cherchent un souffle calme et régulier. Le moment est venu de sentir l’air entrer dans leurs narines et de tendre l’oreille pour écouter les sons qui les entourent afin de mieux se centrer sur eux-mêmes. À Genève-Servette, on a fait appel à une professeure de yoga pour se relaxer en travaillant les postures et la respiration.