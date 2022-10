Santé des aînés – Quand le vieillissement de la rétine entraîne des risques de cécité La dégénérescence maculaire touche 30% des 75 ans et plus; elle entraîne une perte de la vision centrale. Une conférence fait le point sur l’importance du dépistage. Aurélie Toninato

Les femmes sont plus touchées que les hommes par la dégénérescence maculaire liée à l’âge. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Plus on vieillit et plus, en général, la vue baisse, c’est bien connu. L’une des causes est la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), qui touche 30% des plus de 75 ans. C’est la deuxième cause de cécité dans les pays riches parce que les cas ne sont pas ou mal pris en charge.