Exposition – Quand le Valais ouvre ses fenêtres À Martigny, l’exposition «Le Valais à la une – un siècle vu par les médias» ne désemplit pas. Nicole Lamon

Loèche, 15 août 2003: pompier saluant la pluie, lors du grand incendie de forêt de Loèche. Olivier Maire

Pour fêter une centenaire, trois étages ne sont pas de trop. La vieille dame, c’est l’Association de la presse valaisanne. Et les escaliers à grimper sont ceux du Vieil Arsenal de la Fondation Gianadda. Depuis mai, le lieu est très fréquenté.

«Les visiteurs s’arrêtent longtemps sur les événements qui les ont particulièrement marqués», observe Jean-Henry Papilloud, commissaire de l’exposition avec Sophia Cantinotti. On confirme. Partie pour passer nonante minutes sur place, on y reste finalement plus du double. C’est que le canton du Valais a tant de grandes et de petites histoires à raconter; sauter de l’une à l’autre ne fait qu’attiser la curiosité.