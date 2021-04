Classique et exotique – Quand le Tilstit rencontre l’Indonésie Le fromage alémanique s’invente de drôles de recettes. David Moginier

DR

Tout occupés à nous goberger de nos Gruyères et autres L’Étivaz, on en oublie parfois d’autres célébrités fromagères du pays. Heureusement, une brochure m’a rappelé la diversité du Tilsit, ce fromage qu’on produit dans le nord-est du pays. Depuis le traditionnel rouge plutôt corsé, les fromagers ont multiplié les variétés: le noir signale un affinage plus long et donc encore plus de caractère, à l’inverse du vert, tout jeune et tout doux. Ajoutez-y encore le jaune, à la pâte plus crémeuse, et le bleu, allégé en matière grasse, et vous obtiendrez plein de possibilités de le cuisiner. Parmi les douze recettes de la brochure, j’ai choisi ce Tilsit chop suey rigolo.

Ingrédients pour quatre:

Dés marinés: 200 g de Tilsit bleu, 2 cc de sauce soja, 1 cc d’huile de sésame, 2 cm de gingembre râpé fin.

Chop suey: 1 cs d’huile d’arachide, 2 bouquets d’oignons nouveaux ciselés, 250 g de brocolis en rosettes, 250 g de champignons de Paris en tranches, 150 g de pois mange-tout, 1 piment rouge en rondelles, l’intérieur d’une tige de citronnelle haché fin, 2 cm de gingembre râpé fin, 1 dl d’eau, 2 cs de sauce soja.

Mélangez la sauce soja, l’huile de sésame et le gingembre, ajoutez-y le fromage coupé en dés et laissez mariner à couvert trente minutes.

Faites chauffer l’huile dans un wok. Faites-y revenir oignons, brocolis, champignons et mange-tout cinq minutes. Ajoutez le piment, la citronnelle et le gingembre, et faites cuire brièvement. Ajoutez l’eau et le soja, mélangez.

Dressez les légumes avec des dés de Tilsit marinés.

