L’heure s’expose au MAH – Quand le temps des horlogers dialogue avec le temps artistique «10 milliards d’années» est une exposition qui permet aux montres et horloges du Musée d’art et d’histoire d’être vues. Benjamin Chaix

1 / 8 Micromètre au 1/3600 e de millimètre signé Benjamin Oltramare, Genève 1825-1840. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Jusqu’au 30 octobre, dans ce qu’on appelle les salles palatines (à droite en entrant dans le MAH), le temps court dans ses plus beaux atours. «10 milliards d’années», tel est le nom de l’exposition, qui fait référence à la durée de vie estimée du Soleil, dont 5 milliards seraient déjà écoulés. Un décompte vertigineux qui place les choix d’Estelle Fallet, conservatrice, et de Marc-Olivier Wahler, directeur, à la rencontre entre le temps des horlogers et le temps artistique.

Pour Estelle Fallet, c'est l'occasion de montrer au public 600 pièces des collections d'horlogerie de l'institution, qui en comptent 8600… Quant à Marc-Olivier Wahler, son penchant marqué pour l'art contemporain lui a fait choisir des œuvres d'aujourd'hui, placées parmi les objets patrimoniaux. Cela commence dès les premiers mètres de la visite, avec une antique horloge à l'huile du XVIIIe siècle voisinant avec une horloge électronique binaire. Parfois, la ressemblance comble le nombre des années. Preuve en est la présence l'une près de l'autre de l'ancienne horloge de clocher du temple de la Fusterie (1714) et du mécanisme signé Jean Tinguely en 1960: «Si c'est noir je m'appelle Jean».

Dans la salle suivante, l’œuvre «Reflection of Attraction» d’Alicja Kwade, qui date de 2017, fait tourner un téléphone portable et une pierre, suspendus au plafond. Tout autour, des cartels anciens, appelés en Suisse pendules neuchâteloises, rivalisent d’élégance. Comme dans l’exposition «Pas besoin de faire un dessin», qui s’est terminée mi-juin, l’accumulation d’objets se veut un hommage à la profusion des collections du MAH.

Des pièces anciennes peuvent aussi entrer dans une installation d’artiste vivant. C’est ce que démontre l’installation de Jonathan Monk (artiste britannique de 53 ans). Il a installé dos à dos deux hautes horloges de parquet – pendule sur pied avec un système de balancier à l’intérieur du boîtier – qu’il a réglées à la même heure. «Au fil des semaines, les deux horloges se désynchroniseront, comme deux partenaires d’un couple», prévient Estelle Fallet.

Pendule à sonnerie par Aimé Billon, La Chaux-de-Fonds, vers 1830. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Une paroi tapissée de montres Swatch, une étagère couverte de réveille-matin, l’effet de masse frappe le regard dans la troisième salle palatine. On y admire aussi quelques objets dans des vitrines, merveilles réalisées à Genève dans la grande tradition de l’industrie horlogère appelée la Fabrique. De tout petits formats, comme cette montre bague en forme de scarabée de 1910 environ. Elle est une création du Genevois Marcel Constant Bastard. Son cadran se trouve entre les ailes de l’insecte, faites d’or guilloché, émaillées de bleu translucide.

Certaines pièces exposées sont des chefs-d’œuvre conservés dans nos collections publiques. Tel est l’horloge astronomique d’André Millenet (XVIIIe siècle), le micromètre au 1/3600e de millimètre de Benjamin Oltramare (XIXe siècle) ou encore le spectaculaire planétaire anglais de George Adams (XVIIIe siècle), qui se trouve habituellement au Musée d’histoire des sciences. En fin de parcours, dans la salle des vitraux de Saint-Pierre, une surprise attend les visiteurs: un jukebox programmé en 2020 par les artistes Brognon et Rollin avec uniquement des minutes de silence. Marc-Olivier Wahler s’en délecte.

Horloge astronomique de table par André Millenet, Genève 1712-1713. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

