Petite histoire de nos lieux de détente (1/4) – Quand le sentier des Saules était une promenade romantique Ce sont des sites où l’on aime se retrouver en été. Connaissez-vous tous les épisodes de leur passé? Cathy Macherel

Une vue de la promenade en carte postale vers 1904. Et le coin, bien plus déshabillé, de nos jours, BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Un étalage de chair, une odeur de crème solaire, mélangée à celle de saucisses. Eau turquoise, bonne humeur, bière et fumette. Parfum de dolce vita. Pas toujours. Des drames aussi, avec ce Rhône qui tourbillonne, et des corps qui se jettent à l’eau, de trop haut, et bien trop chauds.