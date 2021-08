Carrières du Salève – Quand le Salève retrouvera-t-il enfin son visage d’antan? Les carriers veulent reporter la fin programmée de leurs activités au-delà de 2033. Mais une association genevoise exige qu’on rende au plus vite ses droits à la nature. Antoine Grosjean

Fin juillet, la Mairie de Collonges-sous-Salève, en France voisine, a interdit jusqu’à nouvel ordre l’escalade sur les falaises surplombant la commune. Décrétée suite à des éboulements, la mesure est provisoire. Mais il n’en fallait pas plus pour raviver la grogne des grimpeurs contre les carrières du Salève, régulièrement accusées de saccager la montagne et d’y empêcher la pratique de leur sport favori. Même si, en l’occurrence, l’incident s’est produit sur un tout autre secteur.

Une vue qui heurte

Quoi qu’il en soit, cela fait longtemps que la vue de ces carrières heurte les Genevois, dont on a coutume de dire que le Salève est «leur» montagne, bien qu’elle se trouve en territoire français. Il est vrai que cette «balafre» saute aux yeux loin à la ronde, sans compter les nuisances subies de part et d’autre de la frontière par les communes voisines (bruit des tirs de mines, poussière et trafic des camions).