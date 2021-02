Phénomène météo – Quand le sable du Sahara fait le bonheur des laveurs de voiture Les différents centres de lavage ont assisté à une affluence exceptionnelle depuis samedi. Caroline Zumbach

Samedi matin, beaucoup de Genevois ont retrouvé leur voiture recouverte d’une couche de sable. Magali Girardin

La pluie de sable qui a teinté Genève de rouge dans la nuit de vendredi à samedi a fait le bonheur des différents centres de lavage de voitures du canton. De samedi à mardi, de longues files de véhicules s’étiraient à l’abord de ces enseignes. Une situation exceptionnelle.

Au centre de lavage BP d’Onex, Radwane, le gérant, avoue n’avoir jamais constaté une telle affluence. «Je suis ici depuis six ans et c’est la première fois que je vois autant de monde. Nous avons dû nous réorganiser car les voitures ne pouvaient plus sortir de la station en raison de la queue.» Contacté mardi, ce dernier indiquait que les files d’attente étaient toujours présentes trois jours après la pluie de sable.