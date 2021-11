Partenariat – Quand le rugby jette un pont entre Genève et Durban Servette Rugby et les prestigieux Sharks de Durban ont présenté lundi les contours d’une union étonnante, à la fois sportive, commerciale et logistique. Simon Meier

Alain Studer (au centre) est encadré par deux champions du monde 2019: Lukhanyo Am (à gauche de l’image) et Siya Kolisi (à droite). LUCIEN FORTUNATI

Il existe désormais un canal direct entre les rives sud-africaines de l’océan Indien et le bout du lac. C’est au ballon ovale qu’on doit cette liaison intercontinentale, sous la forme d’un partenariat officiel entre les Sharks de Durban et le Servette Rugby Genève. Un mariage déséquilibré sur le papier, entre un poids lourd mondial et le très bon troisième de Fédérale 2 (4e échelon français). Servette et les Sharks, c’est un peu Pelé à la Praille (avril 2004). Mais à entendre les intéressés, qui ont présenté le projet lundi, l’union a de très jolis jours devant elle.