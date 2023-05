Trois ingrédients et puis ça y est – Quand le riz fait du gringue à l’asperge Le risotto, carnaroli ou vialone, fait si bon ménage avec ce légume de saison. La preuve avec une recette aussi classique que rapide. Fedele Mendicino

Ce plat se prépare en une demi-heure montre en main. FEDELE MENDICINO

Le carnaroli et le vialone nano, c’est Laurel et Hardy. Le premier est plutôt long et fin, le second plus court et dodu. Mais ces deux types de risotto cultivés depuis des siècles dans l’infinie plaine du Pô en Italie sont des alliés de premier choix de l’asperge verte. D’ailleurs, les épis ondoyant de cette céréale verdissent les rizières piémontaises au printemps. Prenons une botte d’asperges locales et élaborons un plat complet, équilibré, pas trop cher, classique et goûteux.