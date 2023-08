Petite histoire de nos lieux de détente (2/5) – Quand le parc des Eaux-Vives était un champ de foire Ce sont des sites où l’on aime se retrouver en été. Connaissez-vous tous les épisodes de leur passé? Cathy Macherel

Le Cyclone canadien, une des attractions phare du Luna Park, vers 1911-1912. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Les soirs d’été, on y pose volontiers sa couverture pour pique-niquer. L’herbe y est douce et, pour ne rien gâcher, la déclinaison en légère pente offre en maints endroits une jolie vue sur le lac. Il y a aussi des bosquets et des rocailles – une fameuse cascade – où les enfants jouent à cache-cache. L’ambiance est familiale, l’endroit n’est pas vraiment indiqué pour faire la fête. Des séquoias géants, telles des sentinelles, semblent d’ailleurs veiller sur les lieux.