Hockey sur glace – play-off – Quand le HC Lugano réinvente le catenaccio sur glace Les Tessinois, qui accueillent Ge/Servette ce mardi lors de l’acte IV des quarts de finale, ont opté pour la tactique du hérisson qui peut se transformer en serpent. Simon Meier

L’attaquant genevois Valtteri Filppula est pris dans la tenaille luganaise. Cette dernière n’a cédé qu’à la 115 e minute, samedi soir aux Vernets. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Ils plantent le bus et lâchent le Carr – Daniel de son prénom, auteur de trois buts depuis le début des play-off. La stratégie du HC Lugano, qui reçoit Ge/Servette mardi lors de l’acte IV de ce quart de finale, est plus simple à résumer qu’à déjouer. Ça défend dru, ça colmate sec, ça bétonne solide, ça barricade sévère devant le dernier rempart, un excellent Mikko Koskinen. Et dès que possible, ça cherche à clouer l’adversaire au mur contre lequel il vient de se heurter mille fois. Sans s’en soucier, les Tessinois rendent hommage à deux grands noms du football: Karl Rappan, papa du verrou, et Helenio Herrera, maître du catenaccio.