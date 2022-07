Innovation dans l’enseignement – Quand le foot devient l’égal des maths Faire d’une heure de jeu avec ballon l’équivalent d’un cours de français ou de maths, c’est le défi d’un établissement genevois. Son concepteur, Patrick La Spina, décrypte la méthode. Nicolas Jacquier

Avant de développer sa méthodologie, Patrick La Spina a été professionnel. Mais le contexte n’était «ni bienveillant ni épanouissant.» Alors il a préféré arrêté à l’aube de sa carrière. SEDRIK NEMETH

Et si l’on enseignait le football aux élèves comme on leur enseigne déjà n’importe quelles autres disciplines, faisant d’une séance avec ballon l’équivalent d’une leçon de mathématiques ou d’allemand? Brisant plus d’un tabou dans le système que constitue l’apprentissage du jeu, la posture se veut aussi osée qu’innovante. Elle est activée par Patrick La Spina (46 ans), coach avant-gardiste, fondateur de Foot Lab dont la méthodologie a séduit Zinédine Zidane qui n’a pas hésité à lui confier dès 2015 la conception et le développement des «Zidane Five Club». L’Hexagone en compte déjà une trentaine, d’autres essaimeront à travers l’Europe.