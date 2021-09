Devenir pro dans son garage – Quand le cycliste «virtuel» peut devenir une réalité pour le peloton Un concours lancé par une application permet de gagner sa place dans le World Tour. Un petit choc des civilisations. Robin Carrel Bruges

Jay Vine (au centre) est sorti de son garage pour affronter les pentes du Tour d’Espagne. Getty Images

Prenez une petite dose de home-trainer. Ajoutez-y une touche d’e-sport. Jetez sur le tout un soupçon de télé-réalité. Mélangez bien, dressez le tout dans votre salon, sur votre balcon ou dans le garage et vous obtiendrez peut-être un cycliste professionnel, grâce (ou à cause…) de la «Zwift Academy». Un concours qui réunit virtuellement des centaines de milliers de personnes qui ont un but: obtenir un contrat professionnel et courir le World Tour en 2022. Car les vainqueurs féminin et masculin de cette académie pas comme les autres seront embauchés pour une saison par les équipes CANYON//SRAM – de la Genevoise Elise Chabbey – et Alpecin-Fenix – dans laquelle pédale la star néerlandaise Mathieu van der Poel.