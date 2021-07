Polémique au Diocèse de Coire – Quand le curé du village déconseille le vaccin Dans le canton de Schwytz, un prêtre met en garde les fidèles contre la vaccination des jeunes. A-t-il outrepassé son rôle? Reportage en terrain sceptique. Gabriel Sassoon Unteriberg (SZ)

Le curé Roland Graf, ici en photo en 2014, estime que le vaccin ne doit pas être administré aux enfants et adolescents. Stefano Schröter/SonntagsBlick

L’église d’Unteriberg se dresse en contrebas de falaises escarpées, au cœur des Alpes schwytzoises. Emil Fässler jette un coup d’œil vers l’imposant édifice. «Sur ce coup-là, je ne peux que lui donner raison», lâche le villageois d’un air satisfait. Ce garagiste retraité a beau avoir rompu avec l’institution catholique depuis plusieurs années, il applaudit des deux mains l’intervention du curé sur la vaccination.

Fin juin, le prêtre Roland Graf a déconseillé aux fidèles de sa paroisse l’administration du sérum aux plus jeunes. En parfaite contradiction avec les recommandations fédérales. Mais dans ce coin de pays catholique, la voix de l’Église porte. Pour faire passer son message, il s’est servi du bulletin paroissial, qu’il édite et distribue aux habitants de la commune et de localités voisines.