Covid pédiatrique – Quand le Covid long frappe les enfants La consultation spécialisée des HUG a pris en charge 50 patients. Les cas sont plus rares que chez les adultes mais ils peuvent être handicapants. Aurélie Toninato

Malgré une forte circulation du virus, le Conseil fédéral a décidé d’alléger certaines restrictions et des cantons lancent une désescalade dans les écoles. GETTY IMAGES

Le variant Omicron a entraîné une explosion du nombre de nouveaux cas de Covid-19. Les enfants font partie de la catégorie la plus touchée: à Genève, l’incidence par classe d’âge (nombre de nouveaux cas positifs pour 100’000 personnes) est la plus élevée chez les 0-19 ans. En janvier, on a enregistré 17’706 cas positifs dans ce groupe. Une moyenne, selon le service du médecin cantonal, de 571 cas par jour, soit une incidence de 536 pour 100’000 habitants. À titre de comparaison, novembre enregistrait en moyenne 168 cas journaliers.