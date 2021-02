Pourquoi a-t-il fallu en arriver là? Au printemps dernier, alors que l’accalmie estivale se profile à l’horizon, le virus fait des apparitions appuyées dans des abattoirs, d’abord en France, ensuite en Allemagne. Les médias petit à petit lèvent le voile sur les dessous de l’industrie de la viande en Allemagne, sur sa concentration et sur son modèle d’affaires. Des milliers de travailleurs – jusqu’à 60% des effectifs – venus de l’ancien bloc soviétique, avec des contrats temporaires et des salaires de misère, entassés dans les logements à peine salubres, font tourner la machine à transformer du bétail en viande.

L’émotion est immédiate. D’abord sanitaire – la promiscuité fait partie du modèle d’affaire tant sur les lieux de travail que dans les logements. Pas étonnant que le virus y prenne ses aises. L’émotion est ensuite humaine – comment se fait-il qu’à la vue et au su de tout le monde, dans un des pays les plus riches et plus sociaux de la planète, de pareilles conditions de travail existent? Finalement, l’émotion est aussi zoologique et alimentaire. L’affaire du virus a mis ainsi en évidence les conditions déplorables de transport d’abord et d’abattage ensuite de dizaines de milliers de bêtes par jour, alors que selon des études, en général, 30% de l’alimentation produite finit à la poubelle. Chacun de ces éléments était plus ou moins connu du consommateur comme de l’administration. Voilà belle lurette que les syndicats avaient alerté les pouvoirs en place. L’irruption du virus – le hotspot – a juste mis les choses bout à bout et en a fait apparaître la dimension systémique: la préférence du consommateur pour les morceaux nobles a poussé la branche vers la concentration et vers l’industrialisation, laquelle assurait l’utilisation totale des carcasses. La forte mécanisation a rendu possible le recours à la main l’œuvre non-qualifiée – exit les bouchers locaux – donc bon marché. Comme la main-d’œuvre résidente rechigne à accepter les conditions de travail et les salaires, en toute logique économique l’industrie de la viande se tourne alors vers des sous-traitants capables d’aller chercher – à quelques centaines de kilomètres plus à l’est – ceux qui sont prêts à travailler quelques mois par année pour un multiple des salaires locaux. Un vrai win-win. À première vue en tout cas.

Il aura fallu que le Covid lève le voile sur cet écheveau pour qu’un vent de scandale et de panique souffle sur les politiques. Ils se sont empressés de ressortir les plaintes déjà anciennes des syndicats de la branche (NGG) et se sont accordés pour passer en vitesse une loi interdisant la sous-traitance dans le secteur de la viande. Dorénavant le travail temporaire est limité à quatre mois et à 8% des effectifs, sa rémunération est la même que celle des permanents, les contraintes quant aux hébergements temporaires sont posées et le niveau des sanctions pour les contrevenants est très nettement augmenté. La branche a dû s’adapter sur-le-champ, sans délais ni temps d’adaptation, car les dernières dispositions entrent en vigueur au 1er avril de cette année.

Peut-être bien que les prix vont augmenter un peu, et la demande se tasser – mais personne ne mourra de faim ni en Allemagne, ni dans les pays d’origine de la main-d’œuvre.

Faut-il dire «merci Covid»? En toute honnêteté, oui. Il a dessillé les yeux.