Le campus ne sera pas inauguré en septembre Afficher plus

Si l’épidémie a fécondé l’imagination des étudiants de la HEAD, elle a aussi considérablement bouleversé projets et calendrier. Première conséquence de taille causée par l’arrêt forcé des activités: le campus des Charmilles, qui devait être inauguré le 18 septembre, ne pourra ouvrir qu’en janvier 2021, si tout va bien. «Le chantier de rénovation du dernier bâtiment a été fermé plusieurs semaines et a pris du retard, constate Jean-Pierre Greff. Il s’agit d’un chamboulement dommageable, mais c’est la fatalité.» Pour rappel, l’école, longtemps répartie sur sept sites, s’apprête à se regrouper en deux lieux, l’édifice historique du boulevard James-Fazy et le groupe d’immeubles industriels anciennement occupés par les usines Tavaro et Hispano-Suiza aux rues de Châtelaine et de Lyon.

La crise du coronavirus a contraint l’école à d’autres ajournements. Le fameux défilé de mode, habituellement organisé en novembre, a dû être reporté: «Nous sommes dépendants du milieu international, poursuit le directeur. Or, le Festival international de mode d’Hyères a repoussé sa tenue à l’automne.» Outre les renvois et les annulations, les prochains mois s’annoncent chargés et compliqués pour la HEAD.



Certains examens et jurys ont été repoussés plus avant dans l’été, exigeant une présence accrue du corps enseignant et des étudiants en juillet et en août. Et si l’école a la possibilité d’offrir des cours en très petits groupes depuis le 11mai, ce ne sera pas dans l’ambiance allègre dont elle a l’habitude. Comme partout, la norme est aux masques, gel et parcours fléchés. «Beaucoup d’espaces ne sont accessibles que sur rendez-vous et nous avons mis en place un plan de désinfection régulière du matériel et des machines», ajoute Lysianne Lechot.

De plus, la situation de certains élèves, notamment étrangers, s’avère préoccupante. En temps normal, plusieurs d’entre eux vivent déjà dans des conditions précaires et ils sont aujourd’hui en grande difficulté. «Il y aura des séquelles, conclut Jean-Pierre Greff. Mais tout a été fait pour éviter le plus possible les dégâts.»