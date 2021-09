Éditorial - Quand le chef ne veut pas voir ce que font les petites mains

Pour la deuxième fois cette année, l’ancien président français Nicolas Sarkozy est condamné par un tribunal correctionnel à une peine de prison ferme. La première fois, c’était en mars, dans l’affaire Bismuth, un «pacte de corruption» qui lui a valu une peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. La deuxième était ce jeudi, l’affaire Bygmalion, sanctionnée d’une peine de prison de 1 an pour «financement illégal de campagne électorale».

Dans les deux cas, il y a recours. Dans les deux cas, une partie de la France applaudit, plutôt à gauche, tandis que l’autre s’indigne de la sévérité de la justice, plutôt à droite. Indépendamment de ce que trancheront les cours d’appel, les deux cas sont pourtant bien différents.

Bismuth, c’était une drôle de corruption, sans argent, sans démarches prouvées, sans aucun avantage obtenu, mais avec un acharnement étonnant des magistrats enquêteurs dans l’art de l’écoute téléphonique. La sévère condamnation de Nicolas Sarkozy suscitait un malaise.

Bygmalion, en revanche, n’est pas une affaire sans preuves. Le système de fausses factures est établi, démontré, reconnu. La défense de Nicolas Sarkozy consiste à dire qu’il n’en savait rien (c’est vrai), que ces petites questions d’argent ne sont pas de son ressort (c’est plus discutable) et que personne ne l’avait averti des dépassements (c’est faux). Si les petites mains avaient été condamnées et qu’il avait été relaxé, on aurait éprouvé une gêne, mais dans l’autre sens.

Cette fois-ci, la condamnation de Nicolas Sarkozy est peut-être sévère, mais exemplaire. Et elle reste moins lourde que celle des petites mains qui magouillaient sans profit personnel pour favoriser la réélection d’un chef qui regardait ailleurs.

