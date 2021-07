Les ateliers secrets (3/5) – Quand l’acier se remet en selle Dans les profondeurs de la coopérative Verntissa, à Vernier, deux coursiers fabriquent des cadres de vélo. Un retour aux sources durable. Luca Di Stefano

Dans son fascinant atelier de Vernier, l’équipe de 3Spades brase, fraise, soude et alèse des tubes d’acier Colombus – fort prisé des cyclistes – pour réaliser, à l’ancienne, des cadres de vélo sur mesure. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Appelez-moi quand vous êtes devant l’immeuble et je viens vous chercher.» Impossible de trouver cet atelier sans l’aide de ses occupants. Car avec ses dizaines de locaux longeant la route de Vernier, la coopérative Verntissa ne s’offre pas facilement au regard du visiteur novice. L’entrée franchie, il faut parcourir un hangar impressionnant. Au bout, à droite, une porte puis une autre mènent chez un serrurier. Ce n’est pas une erreur, l’atelier de Mario Rhyner et Krisztian Gal se trouve sur la mezzanine. Un étage intermédiaire dédié à la fabrication de cadres de vélo. Ici, ni aluminium, ni carbone: on ne travaille que l’acier.