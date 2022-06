La guerre en Ukraine s’enlise. Les semaines, les mois passent. L’accueil d’urgence des réfugiés se mue en accueil de longue durée, avec son lot de défis. Pour ceux qui ont fui leur pays, il faut réussir à trouver sa place dans un foyer qui n’est pas le leur et tenter de reconstruire une vie; pour ceux qui les hébergent, il faut s’habituer à vivre en colocation.

Certaines cohabitations demandent des ajustements (lire ci-dessous). Mais dans la grande majorité, souligne Caritas Genève qui soutient familles d’accueil et exilés, les expériences sont positives et riches de partages. À l’image de la rencontre entre Svetlana, son fils et la famille d’Isabelle, qui habitent ensemble depuis trois mois. Les deux femmes témoignent pour montrer que l’expérience peut déboucher sur une belle amitié et un enrichissement mutuel.