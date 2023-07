Tout d’abord, on préchauffe notre four à 200 °C, sans utiliser la chaleur tournante (en général, évitez-la pour tout ce qui est tarte…).

On lave nos tomates cerises puis on les coupe en deux dans la hauteur.

Dans une casserole, on verse la sauce soja, le beurre et le sucre, on chauffe et on laisse réduire à une consistance de caramel.

Dans un moule de 26 cm, on place délicatement une feuille de papier de cuisson pour faciliter le démoulage, puis on verse notre caramel de soja dans le fond.

On pose par-dessus les tomates, la face coupée sur le haut (et donc le côté bombé dans le caramel).

Quelques tours de moulin de poivre et hop, on recouvre le tout de la pâte feuilletée, qu’on replie sur le côté. On y perce un petit trou pour laisser échapper la vapeur.