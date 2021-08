Crise environnementale – Quand la Suisse participe à la déforestation mondiale Le WWF a publié un rapport sur l’impact de la consommation suisse sur la destruction des forêts. Sept cultures sont passées à la loupe. Julien Culet

L’expansion des terres agricoles provoque notamment la destruction d’une partie de plus en plus importante de la forêt amazonienne. AFP

Il faut cultiver chaque année l’équivalent de la moitié de la superficie de la Suisse pour assurer les besoins du pays en sept matières premières agricoles et forestières. Ce sont les conclusions d’un rapport établi par le WWF. Une culture qui s’accompagne malheureusement de déforestation dans bien des cas. En cela, certains pays sont plus à risque que d’autres et notre pays n’hésite pas à importer des produits de ceux-ci. L’ONG a passé au crible le soja, l’huile de palme, le cacao, le bois, le café, la canne à sucre et la noix de coco.

Soja

Les associations environnementales alertent régulièrement de l’impact de la culture du soja sur les forêts. AFP

Pour satisfaire les besoins suisses, notre pays importe en moyenne 332’000 tonnes de soja, principalement destiné aux vaches, aux porcs et aux poules. Pour obtenir une telle quantité, il faut cultiver quelque 160’000 hectares par an, ce qui représente une superficie comparable à celle du canton de Fribourg. Les émissions de CO₂ provoquées par cette culture sont de l’ordre de 1,09 million de tonnes par année, soit presque la moitié (47%) du CO₂ des sept catégories traitées.