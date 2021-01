Lettre du jour – Quand la santé divise la société courrier des lecteurs

Getty Images

Chêne-Bougeries, 19 janvier

Sale temps pour les pessimistes du vaccin. Alors que la compagnie aérienne australienne Qantas allume la mèche de l’autorisation de vol sur ses lignes conditionnée à une vaccination en bonne et due forme, d’autres, plus proches de nous, lui emboîtent le pas avec mille précautions mais non moins de détermination pour relancer leur business.

Vous l’avez deviné, ce sont les milieux du sport et du spectacle qui entrent en lice dans l’Hexagone pour rouvrir les stades et les théâtres au public à des conditions similaires.

De nombreuses vedettes du sport et du show-biz se sont lancées dans des opérations conjointes différenciées pour encourager leur public à se faire vacciner. Elles sont les grandes propagandistes du «point de salut socioculturel en dehors de la vaccination». Cela permettra aux fans et aux cultureux de retrouver leur place dans les stades et les salles. Sont-ils pilotés par la «task force» sanitaire ou par leurs seuls intérêts économiques?

Difficile à apprécier, mais quelle qu’en soit la raison, il y a volonté de recréer le monde comme avant et le plus vite possible avec des vaccinés. Et les autres? Eh bien, ils resteront sur la touche jusqu’à ce qu’ils prennent le chemin du saint Graal de la vaccination.

Et elle pourrait être diaboliquement incitative si d’autres décideurs leur emboîtaient le pas en assortissant les accès aux transports publics, aux musées, aux festivals, aux déplacements à l’étranger de la même injonction. En poussant un peu plus loin le bouchon, on pourrait même imaginer qu’il faille un carnet de vaccination dûment estampillé Pfizer ou Moderna pour passer les frontières et déambuler dans les Rues-Basses.

Et pourquoi pas, pendant qu’on y est, généraliser son usage pour avoir droit d’accès au Paléo Festival, aux concerts du Victoria Hall, de l’Alhambra, de l’Usine ou aux représentations de la nouvelle Comédie. Quels seront alors les positionnements des maîtres de ces lieux et du public habitué à les fréquenter?

Dans ce cas-là, nous nous acheminerons vers une ostracisation qui clivera définitivement le corps social entre les estampillés de la norme, à qui toutes les portes seront ouvertes, et les récalcitrants/résistants, qui seront mis au pilori et/ou confinés à vie.

Leon Meynet